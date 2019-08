Milion mieszkań i nowy system refundacji leków. Zandberg: Państwo będzie uczciwym pracodawcą

Razem, SLD i Wiosna wspólnie wystartują w jesiennych wyborach parlamentarnych. Podczas konwencji w Warszawie zaprezentowano główne postulaty lewicy. Nie zabrakło pomysłów typowo socjalnych, nastawionych na pracowników i młode rodziny.

Adrian Zandberg wskazał, że lewica chce rozwiązać najważniejsze obecnie problemy: ochrony zdrowia i mieszkalnictwa. Zapowiedział zmianę systemu refundacji leków i wprowadzenie zasady, że za leki, które wykupujemy na receptę płaci się 5 zł. – Już nikt nigdy nie odejdzie bez leku, od którego zależy jego zdrowie i życie – zapewnił.

Szef Razem zadeklarował, że lewica wybuduje milion mieszkań w Polsce i doprowadzi do tego, by młoda rodzina mogła wynająć mieszkanie za 1000 zł. Jeśli blok lewicowy wygra wybory, problem tzw. dzikiej reprywatyzacji zostanie zakończony raz na zawsze.

– Nie będziemy wracać do przeszłości, nie będziemy wracać do czasów, w których kilometry autostrad były ważniejsze od ludzi. Czas nędznych płac, czas śmieciówek, czas zwijania się państwa na prowincji - naprawdę zostawmy to za sobą, to już było, to się nie sprawdziło i nie warto do tego wracać (...) Nowa demokratyczna Polska - Polska naszych marzeń - musi zadbać o zwykłych ludzi. I to obiecujemy. Taką Polskę zbudujemy – powiedział Adrian Zandberg