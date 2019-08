Śmierć milionera

Jezioro Kisajno koło Giżycka na Mazurach. Blisko 19 km kw. powierzchni wody. Miejsce to przyciąga nie tylko zwykłych żeglarzy czy letników, przed laty teren nad brzegiem Kisajna wybrali na swoją letnią rezydencję polscy milionerzy. Na ok. 200 ha mieli do dyspozycji nie tylko prywatną plażę czy własne wejście do portu, lecz także nawet pole.golfowe i lądowisko dla helikoptera.