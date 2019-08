Jakie są tajemnicy Westerplatte? Wybranowski zapowiada nowy numer tygodnika "Do Rzeczy"

– Rocznica wybuchu II wojny światowej to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej heroicznych epizodów w polskiej historii. Jak broniło się Westerplatte? Jakie są tajemnice Westerplatte? M. in. o tym przeczytamy w nowym numerze tygodnika – zapowiada Wojciech Wybranowski. W nowym wydaniu także: – Specustawa była jedyną drogą do budowy muzeum na Westerplatte. Władze Gdańska raczej paraliżowałyby budowę parku historycznego. Ten konflikt trwa od lat – zauważa Piotr Semka w artykule "Jak to z Westerplatte było".

