Zawoalowane życzenie śmieci? Skandaliczny wywód dziennikarza ws. Giewontu

Zalediwe kilka dni po tragicznej w skutkach burzy na Giewoncie, Szczerek zamieścił na Facebooku skandaliczny wpis.

"Śniło mi się, że abp. od tęczowej zarazy, zawsze zapominam jak on się nazywa, wezwał do postawienia na Giewoncie lasu krzyży metalowych, i do zorganizowania tam masowej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, Klubów Gazety Polskiej, polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji a także Młodzieży Wszechpolskiej, Organizacji Narodowo-Radykalnej i innych zrzeszeń tego typu. Ogłosił, że pielgrzymka ma się odbyć podczas burzy z piorunami, żeby udowodnić, że Jezus kocha Polskę i nie skrzywdzi swoich owieczek" – pisze prowokacyjnie dziennikarz.

W wyniku burzy po polskiej stronie Tatr zmarły 4 osoby, a po słowackiej jedna. Ponad sto osób wymagało hospitalizacji.

