Nurowska startuje do Senatu. Celny komentarz Ziemkiewicza

Znana z kontrowersyjnych wpisów i ostrej krytyki PiS pisarka powalczy o miejsce w Senacie z Nowego Targu. "Kochani! Startuję do Senatu z listy P0-KO ze świadomością, że dokoła mnie wrogi żywioł, ale dam z siebie wszystko, aby wyjść z tego starcia zwycięsko" – napisała kilka dni temu na Facebooku Nurowska. Kandydatka KO wspomina w swoim wpisie rodziców, którzy w przeszłości walczyli o wolną Polskę. Przekonuje, że teraz kolej na nią.

To kolejna po Klaudii Jachirze kontrowersyjna kandydatura na listach Koalicji Obywatelskiej. "A Pieczyński skąd startuje?" – pyta na Twitterze publucysta "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz. Krzysztof Pieczyński to aktor, którego wypowiedzi niejednokrotnie wywołaywały burzę. Pieczyński celuje w atakach na Kościół i ludzi wierzących. – Kościół przy pomocy sfałszowanych dokumentów, zbrodni, nacisków politycznych, szantażu uzyskał to, że ma związek z bóstwem. Tego związku Kościół nie ma i dlatego papież jest takim samym człowiekiem, takim samym urzędnikiem z sekty religijnej, jak każdy inny urzędnik, czy to prezydent państwa, czy pracownik jakiejś korporacji – stwierdził na antenie Polsat News aktor znany z ekstremalnie antyklerykalnych poglądów. To tylko próbka "możliwości" Pieczyńskiego.

Zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy wybory parlamentarne odbędą się 13 października.