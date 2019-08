"Wszelka walka z krzyżem napotyka na opór". Ks. prof. Bortkiewicz przestrzega

Takie głosy podniosły się po tragicznej w skutkach burzy. W czwartkowej nawałnicy życie straciły 4 osoby. Po słowackiej stronie Tatr zginęła jedna osoba. Ponad sto osób trafiło do szpitala.

Przy tej okazji tabloid „Fakt” napisał w interncie o zabójczym krzyżu na Giewoncie. Z kolei lewicowy publicysta prof. Jan Hartman napisał na Twitterze: "Krzyż nadal zabija! Usunąć z Giewontu" – przypomina Radio Maryja.

Ks. prof. Bortkiewicz nie ma wątpliwości, że każda próba usunięcia krzyża napotka ogromny opór, szczególnie górali, dla których jest to neizwykle ważny symbol. – To jest kolejny przykład tego, w jakim stopniu my jako społeczeństwo, jako pewne elity życia społecznego i politycznego odchodzimy od realiów, a przechodzimy na stronę ideologizacji. Na szczęście równolegle z tymi bardzo prymitywnymi głosami pojawiły się głosy rozsądku, a jednocześnie głosy przestrogi, które mówią o tym, że wszelka walka z krzyżem napotka w sposób oczywisty na zdecydowany opór społeczeństwa. Jeżeli ktoś chce się przekonać, jaka będzie siła tego oporu, zwłaszcza ze strony górali, to niech próbuje podnieść rękę na krzyż. Oby jednak takie sytuacji nie było – mówi kapłan.