Kto następcą Kaczyńskiego? Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

Który polityk partii rządzącej sprawdziłby się najlepiej w roli jej szefa? O to na zlecenie "Super Expressu" zapytała Polaków pracownia Pollster. Wyniki nie pozostawiają wąpliwości.

Według 38 proc. respondentów schedę po Kaczyńskim powinien przejść premier Mateusz Morawiecki. Na drugim miejscu jest europoseł Beata Szydło, na którą wskazało 20 proc. badanych. Na najniższym stopniu podium uplasował się minister sprawiedlwiości Zbigniew Ziobro (15 proc.) Taki sam wynik zanotował europoseł Joachim Brudziński. 12 proc. respondentów wskazało, że powinna to być inna osoba.

– Silna pozycja premiera w tym sondażu jest pochodną funkcji, którą pełni w rządzie. To on jest dzisiaj liderem. Nie bez znaczenia było zapewne także to, że na tę funkcję namaścił go Jarosław Kaczyński i chociaż nie mówi wprost, że to on ma być jego następcą, to tak postrzegają go Polacy – komentuje dla "SE" politolog Olgierd Annusewicz.