Czarzasty: PiS świetnie rządzi, są pieniądze na obietnice

- Zabrakło mu umiejętności, zdolności przywódczych (...) Nie ma w tej chwili lidera opozycji, liderem PSL jest Kosiniak-Kamysz, a Lewica ma trzech liderów i się nie przepychamy w tej sprawie, a liderem Platformy jest, przynajmniej dzisiaj wieczorem, Grzegorz Schetyna - dodał.

Prosił Schetynę, żeby nie atakował SLD i PSL. - Mam trochę niezrozumienia wobec pana Schetyny, dlatego mówię mu patrząc prosto w kamerę: Grzesiu! Wróg nie jest w SLD i nie jest w PSL-u, pamiętaj o tym. Nie masz co walczyć, nie mają ci twoi wszyscy ludzie co opowiadać: nie głosujcie na PSL, nie głosujcie na Lewicę!

Czarzasty chwalił PiS. Zapytany, skąd Lewica planuje wziąć pieniądze na realizację obietnic, stwierdził: - Z tego samego źródła, z którego pieniądze bierze PiS. Jak pani pamięta, kiedy PiS przedstawiał swój program, to wtedy w różnych telewizjach pytano: skąd na to pieniądze? Wtedy PiS odpowiadał: z budżetu oraz dobrze ściągniętego VAT-u. (...) Proszę pani, PiS tak świetnie rządzi i tak świetnie pracuje, że na pewno na wszystko starczy.

Czarzasty o pakcie senackim: Jest ustalenie w opozycji, że nie wystawiamy kandydatów przeciwko sobie. Pewnie się zdarzy, że gdzieś to ustalenie nie wyjdzie Na pytanie, czy istnieje opozycyjny pakt senacki, Czarzasty odpowiedział: - Jest ustalenie, że tam gdzie jedna z trzech partii wystawia kandydata to pozostałe dwie nie wystawiają. I na tym to polega, natomiast to nie będzie jedna lista, to nie będzie się nazywało tak samo, pewnie się tak zdarzy, że w jednym albo dwóch miejscach to ustalenie nie wyjdzie. W polityce generalnie nie zawsze jest łatwo, niektóre partie mają tendencje do niedotrzymywania umów. Ale mam taką dobra informację dla pani i dla państwa. Już jutro, czyli w poniedziałek, będziemy to wszystko wiedzieć.

Zapytany, czy walczą z PO o ten sam elektorat, stwierdził, że PO nie jest partią lewicową. - Partia lewicowa to na pewno nie jest. Szczególnie postulat związany z chadecką kotwicą, którą pan Grzegorz Schetyna codziennie opowiada jak ciągnie po polu i po ugorze, bo przecież to jest jego hasło, że jego partia to chadecka kotwica. (...) My jesteśmy (lewicowi) na pewno, oni na pewno nie są - stwierdził. Dopytywany o lewicowych polityków, których Grzegorz Schetyna wziął na listy Koalicji Obywatelskiej, nazwał Katarzynę Piekarską „kałużą". - W każdej partii znajdzie się kałuża. Dobrze, że kałuże wysychają. Dobrze dla tych partii, w których kałuże były. Pani Piekarska odeszła do pana Schetyny przy konsolidującej się lewicy - powiedział.

Włodzimierz Czarzasty utrzymuje, że oferował Katarzynie Piekarskiej jedynkę w Warszawie. Piekarska temu zaprzecza. - Wie pani, mało mnie to interesuje. W każdej partii znajdzie się kałuża. Kałuża, to jest przypomnę człowiek, który zdradził podstawowe wartości.

Zapytany, dlaczego nie chciał Moniki Jaruzelskiej na warszawskiej liście SLD do Sejmu, stwierdził: - Bo kandyduje z list pana Zdrojewskiego. Pan Zdrojewski złożył na SLD wniosek do sądu, blokując nam, mimo że nie ma jeszcze decyzji sądu, naszą nazwę. W związku z tym, jeżeli ktoś wybiera partię, która atakuje Lewicę, to jej sprawa. Moniko, trzymam kciuki. Sprawa dla mnie jest zamknięta. Dopytywany, czy proponował Jaruzelskiej start do Sejmu, odpowiedział: - Do Senatu. Proponowaliśmy do Senatu, dlatego że taką decyzję podjęliśmy. A w tej chwili pani Monika Jaruzelska startuje do Senatu i super!