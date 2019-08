"Morderczy krzyż". Kolejna prowokacja Senyszyn

Joanna Senyszyn to kolejna osoba, która dołączyła do chóru postulującego usunięcie krzyża z Giewontu. Wszystko w kontekście tragicznej w skutkach burzy, która w czwartek nawiedziła Tatry. Po polskiej stronie zginęły 4 osoby, a po słowackiej jeda. Setki trzeba było poddać hospitalizacji.

"4 osoby zginęły, 157 rannych. Radio Maryja broni morderczego krzyża na Giewoncie i zapowiada społeczny opór, zwłaszcza górali, przed jego demontażem. Oznacza to, że kler i ewentualni „obrońcy” krzyża wyżej niż ludzkie życie i zdrowie stawiają szpecące widok, metalowe konstrukcje" – taki wpis zamieściła na Twitterze działaczka SLD.

"Pani Poseł - zlikwidujmy drogi - na drogach morderczo ginie tylu niewinnych ludzi w wypadkach drogowych, często przez pijanych. Przy okazji zakażmy kąpieli - setki ludzi, - w tym nam bliskich - topi się w jeziorach, rzekach, morzu. A bardziej poważnie - radzę górali nie obraża" – odpowiedział Senyszyn rzecznik Policji Mariusz Ciarka.

Przy tej okazji tabloid „Fakt” napisał w internecie o zabójczym krzyżu na Giewoncie. Z kolei lewicowy publicysta prof. Jan Hartman napisał na Twitterze: "Krzyż nadal zabija! Usunąć z Giewontu" – przypomina Radio Maryja. Na falach rozgłośnie wypowiedział się etyk ks. prof. Bortkiewicz. Kapłan wskazał: – To jest kolejny przykład tego, w jakim stopniu my jako społeczeństwo, jako pewne elity życia społecznego i politycznego odchodzimy od realiów, a przechodzimy na stronę ideologizacji. Na szczęście równolegle z tymi bardzo prymitywnymi głosami pojawiły się głosy rozsądku, a jednocześnie głosy przestrogi, które mówią o tym, że wszelka walka z krzyżem napotka w sposób oczywisty na zdecydowany opór społeczeństwa. Jeżeli ktoś chce się przekonać, jaka będzie siła tego oporu, zwłaszcza ze strony górali, to niech próbuje podnieść rękę na krzyż. Oby jednak takie sytuacji nie było.