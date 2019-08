Historyczny moment. To pierwszy taki budżet po 1989 roku

Zrównoważony budżet oznacza, że dochody państwa mają wystarczyć na pokrycie wszystkich wydatków. W efekcie nie trzeba będzie pożyczyć pieniędzy na rynku, by pokryć budżetową dziurę. Projektem ustawy budżetowej ma we wtorek zająć się Rada Ministrów.

"Budżet państwa bez deficytu byłby pierwszym tak dobrze skonstruowanym planem finansowym państwa od czasów transformacji. Dotychczas wszystkie rządy zakładały, że «życie na kredyt» jest konieczne do realizacji wszystkich zadań państwa" – przypomina dziennik.

"Rz" zwraca też uwagę na fakt, że zrównoważony budżet jest ambitnym założeniem, bo w przyszłym roku już w całości realizowane będą obietnice wyborcze w ramach tzw. piątki Kaczyńskiego, zaś z drugiej tempo rozwoju gospodarczego powinno być mniej dynamiczne niż w 2018 r. "PiS w tak trudnych warunkach chce udowodnić Polakom, że prowadzi wzorcową politykę finansową i gospodarczą. To znaczy stać go na kosztowne programy społeczne, które jednocześnie będą impulsem pobudzającym gospodarkę, bez rujnowanie budżetu państwa. To także silny argument w toczącej się kampanii wyborczej w kontekście zarzutów opozycji, że rozdawnictwo publicznych pieniędzy przez PiS doprowadzi finanse publiczne na skraj bankructwa" – podkreśla dziennik.