Środa ostro krytykuje listy KO. "Decydenci z PO na głowę poupadali"

Działaczka i feministka w ostrych słowach skomentowała zaprezentowane w ubiegłym tygodniu listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej. Po ogłoszeniu list wiele kontrowersji wzbudziła m.in. kandydatura Klaudii Jachiry, kontrowersyjnej performerki (znanej z obrażania polityków PiS), jednak Magdalenę Środę wzburzyło coś innego.

Schetyna w drodze "do PiS-owskiego raju"

„Można by pomyśleć że decydenci z PO na głowę poupadali. Ale może oni w ogóle nie mają głów??” – pisze feministka na Facebooku (pisownia wpisu oryginalna). „Wziąć na listy do senatu dziada kościelno-konserwatywnego Ujazdowskiego, który naprawdę nic, prócz szczerej być może modlitwy, nie ma światu do powiedzenia, to trzeba być albo samobójcą albo piątą kolumną. Zwłaszcza, że na listach do sejmu jest już bogoojczyźniana, zaściankowa Fabisiak. Czy Schetyna sobie buduje ścieżkę do jakiegoś PiSowskiego raju???” – pyta wzburzona Środa.

Dalej działaczka pisze, że lider PO przyjął „model politycznej racjonalności”, który przypomina jej „obce kultury, gdzie za nic w świecie nie rozumiesz jak można dotrzeć do celu biorąc przeciwskuteczne środki”.

„Tyle że obce kultury wpisują ten model w swoją cudowną nieracjonalność. Zamawiają czary i tańce aby uzdrowić sąsiada. My jednak żyjemy w kulturze aspiryny i nauki, a Schetyna nic tylko tańczy i zamawia czary. A może stoi za tym jakaś heglowska chytrość rozumu? W takim razie nic z Hegla nie rozumiem” – dodaje feministka.

Pisownia wpisów Magdaleny Środy oryginalna