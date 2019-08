Szef MSZ Niemiec: Polska wśród pięciu krajów decydujących w UE

– Krajom takim jak Hiszpania i Włochy na Południu oraz Polska na Wschodzie musimy przyznać większą niż dotychczas odpowiedzialność, wykorzystując do tego innowacyjne nowe formaty. To nie jest proste, ale tylko dlatego, że obecne rządy we Włoszech i Polsce prowadzą inną politykę europejską, nie wolno zdejmować z nich odpowiedzialności – mówił niemiecki polityk. – Nie możemy uzależniać współpracy od tego, że w niektórych z tych krajów rządzą partie, których celów nie zawsze podzielamy – dodał niemiecki minister spraw zagranicznych.

Jak zastrzegł, Unia Europejska jest zbyt duża, by mógł nim kierować tandem niemiecko-francuski, a w dodatku niektóre kraje „podejrzliwie patrzą na naszą współpracę”. Heik Maas podkreślił, że europejski system prawny opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania: – Utrata zaufania prowadzi do zakłóceń w funkcjonowaniu Wspólnoty.

