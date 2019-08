Gowin: Niektórzy sędziowie naoglądali się "House of Cards"

Przypomnijmy, po publikacji Onetu, który ujawnił, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak miał aprobować akcję hejtowania sędziów krytycznych wobec reform sądowych PiS, Piebiak sam podał się do dymisji. Opozycja domaga się dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zapowiada także wniosek o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w resorcie.

– Sprawa jest jednoznaczna. Te praktyki były dziełem niektórych sędziów, mam nadzieję, że nielicznej garstki sędziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, bądź działających w innych instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Pan minister Ziobro nie miał z tym nic wspólnego – stwierdził minister nauki Jarosław Gowin pytany o ewentualną dymisję Ziobry.

I dodał: – Wszystko wskazuje na to, że w Ministerstwie Sprawiedliwości niektórzy sędziowie naoglądali się serialu "House of Cards" i postanowili w dosyć nieudolny sposób go naśladować.

– Tego typu zachowania, jeżeli do nich doszło, bo ci sędziowie twierdzą, że będą się odwoływać, będą wstępować na drogę sądową i tam bronić swojego dobrego imienia, jeżeli doszło do takich praktyk, a dzisiaj wszystko na to wskazuje, to są to praktyki dyskwalifikujące te osoby moralnie – zaznaczył wicepremier.

