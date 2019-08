Gorąco w studiu TVN24. Jaki do Werner: U państwa w stacji tworzy się mowę nienawiści od rana do wieczora

Rozmowy dotyczyła tzw. afery Piebiaka. Dziennikarka pytała, czy powinno dojść do dymisji ministra sprawiedliwości w kontekście rzekomego działania w resorcie "farmy trolli". Prowadząca program Anita Werner pytała o hejt wobec sędziów krytykujących reformę wymiaru sprawiedlwiości wprowadzaną przez PiS.

– Jakoś tak się dziwnie składa, że jak oglądam państwa stację, to w państwa stacji jest od rana do wieczora tylko atak na jedną stronę, porównywanie do systemów totalitarnych, Ziobro zły, Ziobro do dymisji – odpowiedział europoseł Patrk Jaki. – To, co się wyprawia u państwa w stacji, to znaczy tworzy się tę mowę nienawiści, od rana do wieczora. Ministerstwo hejtu. Państwo to stosujecie. Nie ma u państwa na paskach ministerstwa hejtu od rana do wieczora? I tylko na jedną stronę jest bicie, tzn. bijecie tylko w PiS od rana do wieczora – mówił emocjonalnie polityk.

Dziennikarka wielokrotnie przeyrwała Jakiemu wypowiedź. Z kolei Patryk Jaki w mocnych słowach ocenił styl przekazywania informacji przez TVN, zarzucając stacji brak obiektywizmu: – Widzowie TVN-u nie dowiedzą się o tym, że z jednej strony macie państwo, na czym polega to, że państwo siejecie mowę nienawiści. Dzisiaj współczesna definicja hejtu polega również na tym, że nie przekazuje się całej prawdy. Macie państwo taką oto sytuację, że mamy podejrzenie w stosunku do jednego wiceministra w jednym z resortów i jest od rana do wieczora skandal, porównanie do systemów totalitarnych i komunistycznych, a z drugiej strony macie państwo szefa sztabu Platformy Obywatelskiej, kandydata na ministra sprawiedliwości, który osobiście uczestniczył i kierował, według tego, co pokazali dziennikarze, zorganizowanym hejtem i nie ma nic. Dlaczego nie ma programów specjalnych? Jak macie państwo sytuację ministra Piebiaka, to organizujecie… Mówię o hejcie i mowie nienawiści, którą państwo jako stacja stosujecie od rana do wieczora. Mam jedyną okazją, żeby w tej chwili o tym powiedzieć, a pani nie daje mi takiej możliwości.