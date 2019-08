Ziemkiewicz: Ziobro miał rację mówiąc, że środowisko sędziowskie jest zdegenerowane

Publicyści rozmawiali m. in. o "farmie trolli", która miała działać w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Tu nasza prywatna farma trolli. No, jeżeli jedna mała Emi jest farmą, to nas dwóch to nawet dwie farmy. Liczę na figurkę husarza – plastikową, ale pomalowaną brązową farbą metalik i jeszcze jakby była przy tym jakaś tabliczka... Muszę powiedzieć, że cały ten "shitstorm" mnie tam osobiście poraża głupotą – stwierdził Rafał A. Ziemkiewicz.

