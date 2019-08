MKiDN: Dotacja dla ECS zgodna z umową

MKiDN: "W związku z powielaniem nieprawdziwych informacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że dotacja dla Europejskiego Centrum Solidarności nie została obniżona. 18 lipca 2019 r. MKIDN wystosowało do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności standardowe pismo informujące o wysokości limitu wydatków na lata 2020-2022. Pisma takie otrzymują dyrektorzy instytucji kultury w związku z pracami nad ustawą budżetową.

Zgodnie z umową o utworzeniu i prowadzeniu instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności z 8 listopada 2007 r. oraz aneksem do tej umowy ze stycznia 2013 r., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zobowiązane do dotacji podmiotowej dla ECS w wysokości 4 000 000 zł i taki limit wydatków w latach 2020-2022 został wskazany w piśmie do dyrektora.



MKIDN przypomina, że według zapisów umowy z dnia 8 listopada 2007 r. o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą ECS oraz aneksu ze stycznia 2013 r., poziom dotacji ze strony organizatorów ustalono na:



- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4 000 000 zł



- Województwo Pomorskie (Marszałek) – 800 000 zł (pierwotnie minimalny poziom dotacji wynosił 1 000 000 zł, został obniżony aneksem do umowy z 2013 roku)



- Gmina Miasta Gdańska – 3 500 000 zł (pierwotnie minimalny poziom dotacji wynosił 4 500 000 zł, został obniżony aneksem do umowy z 2013 roku)



Zawarta między organizatorami umowa oraz Statut ECS wyznaczają Prezydentowi Miasta Gdańska wiodącą rolę przy obsadzaniu stanowiska Dyrektora ECS, Rady oraz Kolegium Historyczno-Programowego. Nadzór nad ECS sprawuje Prezydent Miasta Gdańska, z zachowaniem w tym zakresie kompetencji pozostałych Organizatorów. ECS zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska.



Nie jest również prawdziwa rozpowszechniana w mediach teza jakoby kierownictwo MKIDN kiedykolwiek formułowało postulat powołania w ECS „działu prawdziwej historii „Solidarności" imienia Anny Walentynowicz”. Był natomiast stanowczo formułowany postulat przywrócenia Europejskiego Centrum Solidarności – zgodnie z jego misją - wszystkim spadkobiercom idei „Solidarności".