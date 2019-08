Budżet na 2020 rok bez deficytu. Morawiecki: To pierwsza taka sytuacja od 30 lat

Morawiecki opublikował film. Zaprasza do dyskusji na Facebooku

"Polska to moja pasja, a media społecznościowe to doskonałe miejsce, żeby o Niej rzeczowo rozmawiać. Obiecuję, że codziennie będę tutaj dawał preteksty do takiej twórczej rozmowy. O Polsce, o Górnym Śląsku, o przyszłości" – pisze na...