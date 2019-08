Koniec wiz do USA? Nieoficjalnie: Trump ogłosi decyzję w tej sprawie podczas wizyty w Polsce

Jak podaje Wp.pl, amerykańskie źródła dyplomatyczne potwierdzają, że decyzję podczas wizyty w Polsce ogłosi sam prezydent Donald Trump. – To będzie historyczna chwila – podkreślają rozmówcy serwisu.

Koniec wiz dla Polaków

Dwukrotnie w rozmowie z tygodnikiem"Do Rzeczy" ambasador USA Georgette Mosbacher zapowiadała zniesienie wiz dla Polaków. – Potwierdzam, że do końca roku fiskalnego, tj. do września 2019 r., wymagania dotyczące zniesienia wiz będą spełnione i będziemy w stanie nominować Polskę do programu Visa Waiver – mówiła dyplomatka w rozmowie z "Do Rzeczy" w lipcu.

Przypomnijmy, że w maju Georgette Mosbacher osobiście przyjmowała w ambasadzie wnioski od osób ubiegających się o wizę do USA. „Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego to mój priorytet. Angażuję się w to w każdy możliwy sposób. Fantastycznie było spotkać się z Polakami którzy już wkrótce wyjadą do USA:)” – pisała wówczas na Twitterze Mosbacher.