Nagrody Mediów Publicznych. Oto nominowani

Poznaliśmy nominowanych do Nagród Mediów Publicznych w trzech kategoriach: Obraz, Muzyka i Słowo. To efekt współpracy podjętej przez Polskie Radio, Telewizję Polską i Polską Agencję Prasową, by po jedenastu latach wznowić przyznawanie nagród osobom, które przyczyniają się do rozwoju kultury narodowej.

Nominacje w kategorii "Słowo" Kapituła Nagród Mediów Publicznych nominowała w tej kategorii Włodzimierza Boleckiego za jego wybitną pracę teoretyka i historyka literatury a także specjalisty od poetyki historycznej, emigracyjnej i XX-wiecznej. Doceniono prace Boleckiego na temat twórczości m. in. Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza. Kolejnym nominowanym jest Andrzej Horubała. Kapituła zwróciła uwagę na "oryginalne łączenie talentu kreacyjnego z niezwykłą przenikliwością krytyka, pracowitość kronikarza i wnikliwe interpretacje polskiej literatury i sztuki teatru", a przede wszystkim – jak ogłoszono – "nieustające poszerzanie ciągle ciasnych granic wolności słowa w Polsce". Nominację przyznano też Antoniemu Liberze za przedstawianie Polakom największych dzieł literatury anglosaskiej (Szekspira, Wilde'a) oraz za wybitną działalność reżysera. Nagrodę w tej kategorii może zdobyć również historyk Andrzej Nowak. "Za niezrównany wkład w rozwój publicystyki obywatelskiej i ożywianie w niej wartości patriotycznych a także za znakomite prace badawcze i działalność edukacyjną odpowiadającą na fundamentalne pytanie: czym była i czym jest polskość" – podano podczas ogłaszania nominacji. Ostatnim nominowanym w dziedzinie "Słowo" jest Jarosław Marek Rymkiewicz "za nieustające poszukiwanie ducha polskości zarówno w historii jak i w dniu dzisiejszym oraz za mistrzowskie przedstawienie go w swojej poezji, esejach i dramatach" oraz "za ukazanie Polakom ich największego poety Adama Mickiewicza i jego twórczości w sposób nieoczywisty, wysoce oryginalny, daleki od wszelkich konwencji". Nominacje w kategorii "Muzyka" Tu doceniono m. in. Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Jak podkreślono, nagrodę zdobyć może "za niezwykłą osobowość muzyczną, za bezprecedensową obecność na jazzowej scenie od ponad 60 lat, za kompozycje, które tworzyły i niezmiennie tworzą idiom polskiego jazzu. Za budowanie prestiżu polskiego środowiska jazzowego, za 50-letnią działalność pedagogiczną poprzez prowadzenie warsztatów dla młodych jazzmanów, za nieocenioną i niestrudzoną pracę popularyzatorską prowadzoną od 1970 roku w Polskim Radiu, której owocem jest wielopokoleniowa rzesza miłośników jazzu". Kapituła dostrzegła też działalność skrzypka Janusza Prusinowskiego. Nominowano go "za świadome i konsekwentne przywracanie świadomości społecznej znaczenia i piękna muzyki tradycyjnej, za aktywność w popularyzowaniu nurtu muzyki źródeł zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Za łączenie pokoleń i środowisk na Festiwalu »Wszystkie mazurki świata«". Za "wyjątkową umiejętność łączenia aktywności kompozytorskiej i wykonawczej" oraz "wprowadzanie muzyki polskiej do repertuaru wybitnych zespołów zagranicznych" nominowana została Agata Zubel. Kolejnym docenionym przez Kapitułę jest skrzypek i dyrygent Marek Moś. "Za niezrównane interpretacje muzyki współczesnej, w tym: Pasji wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego i Pasji wg św. Marka Pawła Mykietyna" oraz "za odwagę łączenia gatunków muzycznych - jazzowych, folkowych, rozrywkowych z twórczością kompozytorów współczesnych. Za popularyzacje muzyki klasycznej poza salami koncertowymi (m.in. Suwalszczyzna)" – wskazano na konferencji prasowej. Piątym nominowanym jest multiinstrumentalista i założyciel zespołu SBB Józef Skrzek. W uzasadnieniu podkreślono jego "artystyczną bezkompromisowość" oraz "ukochanie awangardy i szacunek dla słowiańskiej i śląskiej tradycji". Nominacje w kategorii "Obraz" Tu nominację zdobył Wojciech Korkuć za "twórczy wkład w najlepsze tradycje polskiej szkoły plakatu, wybitny rozwój plakatu zaangażowanego patriotycznie, znakomity warsztat ilustratorski i graficzny, doceniany przez światowe gremia krytyków oraz kuratorów międzynarodowych wystaw". Nagroda może powędrować także do Wawrzyńca Kostrzewskiego. Kapituła zauważyła jego "zaangażowaną i wielokrotnie nagradzaną pracę reżyserską na polu Teatru Telewizji, przybliżanie sztuki teatru z wykorzystaniem mediów audiowizualnych oraz wirtuozerskie zmierzenie się z kamieniem milowym polskiego dramatu patriotycznego - »Weselem« Stanisława Wyspiańskiego". Bolesław Pawica zdobył nominację za "nowatorską działalność reżyserską i produkcję widowisk muzycznych, gal, koncertów oraz programów telewizyjnych budujących narodową wspólnotę kultury, za odkrywczy i unikalny wkład w upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości". W dziedzinie "Obraz" zasłużył się także Zbigniew Rytel. Doceniono go za "wybitną działalność dziennikarską i reżyserską a także pracę kronikarza budującego wspólnotę narodową skupioną wokół polskich sukcesów sportowych, za twórczość dokumentalisty nagradzaną na licznych festiwalach filmowych w Polsce i za granicą". Ostatnim nominowanym jest Krzysztof Talczewski. Przekonał Kapitułę "rozbudzaniem tożsamości narodowej i umacnianiem postaw patriotycznych przez dokumentowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy o trudnych chwilach odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz kreatywne wykorzystanie nowoczesnych technik medialnych dla ukazania prawdy historycznej". – Wszyscy, którzy zostali nominowani do Nagród Mediów Publicznych, ale też ci, którzy byli brani pod uwagę, a nie znaleźli się na listach, to są ludzie zasłużeni dla Polski – powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Nad wyróżnieniem honorowy patronat objęła Rada Mediów Narodowych. Uroczysta gala rozdania nagród laureatom odbędzie się 16 września w Teatrze Polskim w Warszawie. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają od organizatorów statuetkę oraz nagrodę pieniężną o wartości 100 tys. zł.