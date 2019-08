Morawiecki o „zorganizowanym hejcie” w Inowrocławiu: Schetyna nie reaguje

Przypomnijmy, po publikacji Onetu, który ujawnił, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak miał aprobować akcję hejtowania sędziów krytycznych wobec reform sądowych PiS, Piebiak sam podał się do dymisji. Opozycja domaga się dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zapowiada także wniosek o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w resorcie. Do sprawy tej odniósł się na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

– W sytuacji, kiedy doszło do odkrycia nieprawidłowości, gdzie w sposób zupełnie naganny, absolutnie naganny pewna grupa posługując się hejtem, oczerniała innych ludzi, to jest absolutnie poza jakimikolwiek standardami, to podjęte zostały decyzje w 24 godziny – zaczął szef rządu. Morawiecki zaznaczył, że zupełnie inne standardy prezentuje opozycja po ujawnieniu "farmy trolli" w Inowrocławiu. – Tymczasem u naszych konkurentów politycznych, według doniesień medialnych, instytucje miasta Inowrocławia uczestniczą w zorganizowanym hejcie. I przewodniczący Grzegorz Schetyna nie reaguje – mówił.

Permier przypomniał również że kierownictwo PO umieściła na swoich listach wyborczych osoby z zarzutami prokuratorskimi. – W przypadku gdy przewodniczący klubu PO pan Neumann ma skierowane zarzuty prokuratorskie, przewodniczący Schetyna nie reaguje. Podobnie jest z panem Gawłowskim, który również ma zarzuty prokuratorskie, też partia pana Schetyny nie wyciąga z tego wniosków – podkreślał.

Mateusz Morawiecki, aby zaapelował, żeby w sposób sprawiedliwy traktować nieprawidłowości, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. – Tutaj bardzo szybka reakcja i wyczyszczenie tego, co można nazwać delikatnie nieprawidłowościami, po drugiej stronie media donoszą o zorganizowanym hejcie w mieście, w którym uczestniczą instytucje tego miasta. No drodzy państwo, instytucje miasta, które – jak media donoszą – finansują zorganizowany hejt, no należy wyciągnąć z tego jakieś podstawowe wnioski. A więc reakcja powinna być adekwatna, ale również taka sama po obu stronach sceny politycznej – wskazywał szef rządu.