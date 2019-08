Zabili 86-latkę na pasach. Policja zatrzymała nastolatków

Nagrody Mediów Publicznych. Oto nominowani

Poznaliśmy nominowanych do Nagród Mediów Publicznych w trzech kategoriach: Obraz, Muzyka i Słowo. To efekt współpracy podjętej przez Polskie Radio, Telewizję Polską i Polską Agencję Prasową, by po jedenastu latach wznowić przyznawanie...