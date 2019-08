Ambasadorowie donoszą Trumpowi na Polskę. Internauci wściekli

Wielkimi krokami zbliża się druga wizyta Donalda Trumpa w Polsce, w czasie której amerykański przywódca weźmie udział w uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na kilka dni przed planowaną wizytą do prezydenta USA zwrócili się członkowie Konferencji Ambasadorów RP. Dyplomaci ostrzegają Trumpa, że przyjeżdza do kraju, "który nie jest praworządny". CZYTAJ WIĘCEJ

Ostre komentarze na list

"To już nie lizusowskie »medale wdzięczności«, to coś na co nie ma innych adekwatnych słów niż wulgarne" – napisał na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz odnosząc się do listu. Podobnych komentarzy pod udostępnionych na Twitterze listem ambasadorów jest wiele.