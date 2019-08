"Andrzej Kołodziej. Bardzo polska opowieść". Film Marii Dłużewskiej dziś na antenie TVP1

Film, który miał swoją premierę w ubiegłym roku ukazuje historię działacza "Solidarności" i Solidarności Walczącej – sygnatariusza Porozumień Sierpniowych.

– Andrzeja znam wiele lat i zawsze chciałam o nim zrobić film. Wszyscy wiedzieli jaka jest legenda Stoczni Gdyńskiej, jak wielkie sprawy się tu działy. Ciągle nie moglam znaleźć klucza do tej opowieści. Nagle usłyszałam piosenkę Włodzimierza Wysockiego „Konie narowiste” w polskim tłumaczeniu i w wykonaniu Natalii Sikory. Od razu pomyślałam o Andrzeju, zaprosiłam go i puściłam mu fragment. Powiedziałam »Andrzej, to o Tobie«. Pokiwał tylko głową – mówiła Maria Dłużewska, podczas pokazu na Festiwalu Filmowym Niepokorni Niezłomni Wyklęci 2018.