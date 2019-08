Morawiecki: Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów, rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2020 rok. Po raz pierwszy od 30 lat, budżet ten nie przewiduje deficytu. Między innymi do tego tematu odniósł się premier Mateusz Morawiecki w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24.

– Bardzo dobra wiadomość - dzięki wysokim dochodom podatkowym potrafiliśmy spiąć budżet na przyszły rok. Mogliśmy zrównoważyć dochody i wydatki państwa po raz pierwszy – zaczął szef rządu. Mateusz Morawiecki budżetu bez deficytu przyczyniły się m.in. likwidacja luki VAT i zwiększenie dochodów podatkowych o 100 mld. – Poprzednie 8 lat to było 50 parę miliardów. Myślę że łatwo sobie będzie można te liczby zestawić. Ale podobnie w obszarze podatku CIT i dochodach z PIT-u. To są rzeczywiście bardzo duże sukcesy uszczelnienia systemu, a to doprowadziło do takiej sytuacji, że mogliśmy zrównoważyć dochody i wydatki budżetu państwa po raz pierwszy – mówił.

Premier podkreślił, że jest to także "bardzo dobra wiadomość w obliczu nadchodzących pewnych turbulencji, o których słychać na rynkach międzynarodowych". – Zaplanowaliśmy to rzeczywiście też pod kątem sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej – dodał. Morawiecki zapewnił, że w budżecie na rok 2020 są bardzo dobrze zabezpieczone środki na "rewolucję godnościową", na takie programy, jak "Rodzina 500 Plus", "Emerytura Plus".

Mateusz Morawiecki został zapytany także o to, czy po ewentualnym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w jesiennych wyborach, pozostanie na stanowisku szefa rządu. Premier odparł, że decyzję w tej sprawie podejmie kierownictwo polityczne partii.

Dopytywany, kto byłby lepszym premierem - on czy Jarosława Kaczyński - Morawiecki odpowiedział: "myślę, że Jarosław Kaczyński byłby znakomitym i najlepszym premierem". – Pan prezes Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem – dodał.