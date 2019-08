Byli ambasadorowie piszą do Trumpa. Ziemkiewicz: To coś, na co nie ma innych adekwatnych słów niż...

"To już nie lizusowskie 'medale wdzięczności', to coś na co nie ma innych adekwatnych słów niż wulgarne" - w ten sposób Rafał Ziemkiewicz skomentował list Konferencji Ambasadorów RP do prezydenta USA Donalda Trumpa.