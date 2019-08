Zmiany w emeryturach. PiS zrobiło to przed wyborami

Seniorzy pobierający minimalną emeryturę dostaną około 8 złotych więcej, ale emerytura w wysokości 2000 złotych na rękę wzrośnie już o 22 złote – informuje "SE". Kolejna podwyżka emerytur czeka nas w marcu 2020 roku, kiedy to świadczenia mają zostać zwaloryzowane. Wysokość emerytur ma być dostosowywana przy uwzględnieniu wzrostu cen w sklepach i podwyżek pracowników. Według obecnych założeń emerytury w 2020 r. wzrosną o 3,24 proc.

Dla emeryta, w zależności od wysokości świadczenia, oznaczać to będzie 3-4 razy większą podwyżkę w stosunku do tej październikowej.

Do marca 2020 roku emerytury mają wzrosnąć o kwotę od 36 złotych do 176 złotych, w zależności od wysokości emerytur i waloryzacji. Najmniej zyskają ci seniorzy, którzy teraz otrzymują świadczenie od 900 do 1200 złotych. Emeryci, którzy dostają teraz np. 2400 złotych zyskają do marca ponad 100 złotych. Na ponad 170 złotych podwyżki mogą liczyć emeryci, którzy dostają dziś 4000 złotych świadczenia.

Według zapowiedzi rządu w 2020 roku zostanie wypłacona także 13. emerytura.