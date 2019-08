Pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego w Polsce. Premier podpisał zarządzenie

Stopień ALFA to najniższy z czterech stopni alarmowych, które określają poziom działań służb bezpieczeństwa i ogółu administracji publicznej. Obowiązuje on od środy 28 sierpnia (od godziny 00:01) do wtorku 3 września (do 23:59).

MSWiA podaje, że wprowadzony alert ma charakter prewencyjny i jest związany z uroczystościami państwowymi. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej do Polski przyleci prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oraz prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier.

Co w praktyce oznacza stopień ALFA? Podczas jego obowiązywania należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie, np. nietypowo zachowujące się osoby, czy pozostawione w miejscach publicznych pakunki i bagaże.

Wszelkie niepokojące okoliczności powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów 112 i 997.

Środki bezpieczeństwa tego rodzaju były stosowane już wcześniej, m. in. podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, konferencji bliskowschodniej w Warszawie czy szczytu klimatycznego w Katowicach.

