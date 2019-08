"Morawiecki jest świetnym premierem, Kaczyński jest najlepszym politykiem"

Marszałek Senatu w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do pytań dotyczących pracy prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawiecki i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Pytania związane są z wypowiedzianymi wczoraj przez Morawieckiego słowami:"Pan prezes Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem".

– Ja nie robię rankingów polityków, a na pewno polityków PiS. Jeśli ja mam oceniać już, to mogę powiedzieć, że jeśli by taki ranking został wykonany, to Jarosław Kaczyński jest najlepszym, najskuteczniejszym politykiem – mówił Karczewski. Jak jednak zapewnił dalej polityk, wewnątrz PiS „nie jest robiony taki ranking”.

Karczewski dodał, że Mateusz Morawiecki jest „bardzo dobrym premierem”. – Najlepszym dowodem jest to, że budżet na 2020 będzie pierwszym od 30 lat budżetem zrównoważonym” – mówił w rozmowie z dziennikarzami w Senacie Karczewski.