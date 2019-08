PiS ma już ponad milion podpisów poparcia

Prawi Sprawiedliwość chwali się sprawnością zbierania podpisów pod listami wyborczymi. Termin ich rejestracji mija 3 września.

– W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że zebraliśmy około pół miliona podpisów. Dziś mogę powiedzieć, że wychodzi nam, że mamy już ponad milion podpisów poparcia. Wszystko przebiega zgodnie z planem, zgodnie z tym, co zakładaliśmy. Jesteśmy w trakcie rejestracji, wrzuciliśmy kolejny bieg i jedziemy dalej – powiedział Krzysztof Sobolewski, kandydat PiS do Sejmu.

W konferencji wziął także udział szef sztabu, europoseł Joachim Brudziński. Jak zapewnił, PiS mam rozpisany plan na każdy dzień kampanii. – Chcemy po raz kolejny dotrzeć do nawet najmniejszej gminy. Nasi kandydaci są zobowiązani, by nawet schodzić do poziomu sołectw, rozmawiać z Polakami. Czasami przeprosić, wtedy kiedy to słowo "przepraszam" paść powinno – mówił eurdeputowany.

Kluczowa konwencja PiS ma się odbyć 7 września. Wtedy to prezes Jarosław Kaczyński "będzie przedstawiał koncepcję na kolejne lata rządów, jeśli sobie na te rządy zasłużymy" – wskazał Joachim Brudziński, były szef MSWiA.

