Co najbardziej ceni w sobie prezes PiS? Odpowiedź może zaskakiwać

– Weszliśmy na dobrą drogę i tą drogą idziemy. Ale do końca tej drogi jeszcze spory kawałek. Jeszcze trzeba dużego wysiłku, żeby Polska wyglądała tak, jak powinna wyglądać – tłumaczył w Sieradzu prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Doszliśmy do takiego momentu, w którym trzeba podsumować już prawie cztery lata naszych rządów, bo przed nami kolejna decyzja społeczeństwa, obywateli. Przed nami wybory parlamentarne – mówił lider PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji.

Wystąpienie szefa partii rządzącej wywołało entuzjazm i burzę oklasków. Uczestnicy konwencji zaczęli skandować imię polityka. Wtedy Kaczyński zażartował: – Ze wszystkich swoich cech, najbardziej sobie cenię imię.

"Powtórzę to pytanie po raz kolejny: to mówicie totalni,że Jarosław Kaczyński nie ma poczucia humoru i dystansu do siebie?" – komentuje szef sztabu PiS europoseł Joachim Brudziński.

Czytaj także:

Prof. UMK napisał o "tęczowej zarazie". Uczelnia się odcinaCzytaj także:

Kaczyński: Weszliśmy na dobrą drogę i tą drogą idziemy