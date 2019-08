"Naraził na ciężkie infekcje i choroby". Pawłowicz porównuje Trzaskowskiego do Putina

W środę w stołecznym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z awarią w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Jak poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, w oczyszczalni na Białołęce doszło do awarii kolektora ściekowego, w związku z czym podjęto decyzję o kontrolowanym spuście nieczystości do Wisły. Tymczasem minister środowiska poinformował, że pismo warszawskiej spółki wodociągowej do WIOŚ dotarło dzisiaj przed południem. Warszawa zmaga się z awarią oczyszczalni ścieków "Czajka". W tym momencie spuszczane są do rzeki trzy tysiące litrów ścieków na sekundę.

Prof. Krystyna Pawłowicz nie ma wątpliwości, że konsekwencją kryzysu powinna być dymisja prezydenta stolicy. Parlamentarzystka PiS uważa, że cała ta sytuacja to "nieprawdopodobny skandal". "R.TRZASKOWSKI,jak kiedyś PUTIN,przez dobę UKRYWAŁ przed opinią publ.AWARIĘ gł. warszaws. oczyszczalni ścieków NARAZIŁ na ciężkie infekcje i choroby wielu mieszkańców Warszawy i dalszych nadwiślańskich miejscowości.Pozwolił na ogr. zatrucie środowiska.." – pisze Pawłowicz na Twitterze.

"Za zatrucie środowiska,za demoralizację młodzieży,za marnotrawienie środków publicznych,za oszukanie wyborców,za narażenie zdrowia i życia ludzi swym urzędniczym niedbalstwem i zatajanie zagrożenia dla ludzi - DO DYMISJI i do oceny PROKURATORA !" – dodaje.

