Szefernaker: Trzaskowski przez 29 godzin zatajał tę sprawę

W środę w stołecznym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z awarią w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Jak poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, w oczyszczalni na Białołęce doszło do awarii kolektora ściekowego, w związku z czym podjęto decyzję o kontrolowanym spuście nieczystości do Wisły. Tymczasem minister środowiska poinformował, że pismo warszawskiej spółki wodociągowej do WIOŚ dotarło dzisiaj przed południem. Warszawa zmaga się z awarią oczyszczalni ścieków "Czajka". W tym momencie spuszczane są do rzeki trzy tysiące litrów ścieków na sekundę.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślił, że Trzaskowski "przez 29 godzin zatajał tę sprawę". – Dopiero dzisiaj o godz. 10:20 poinformował wojewodę. O godz. 10:23 te działania państwowe zostały podjęte – dodał. Szefernaker powiedział, że w piśmie, które w środę otrzymał Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska była informacja o tym, że pierwsze problemy z awarią rozpoczęły się poprzedniego dnia o 5 nad ranem.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że "te fekalia płyną dalej". – Jutro wojewoda mazowiecki w godzinach porannych zwoła sztab kryzysowy w Płocku, bo ta fala jutro przejdzie do Płocka. To, że Platforma uważa, że tego problemu już nie ma, bo to dalej popłynęło z Warszawy, to pokazuje, jak gardzą ludźmi w innych częściach Polski – dodał.

Polityk wskazał, że50 proc. wody w Płocku jest pobierane z Wisły. Podkreślił: – Nie można zamykać oczu i powiedzieć, że nic się nie dzieje.

