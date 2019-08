Macierewicz: Chcę się zobowiązać, że Polska będzie silna, dostatnia i wielka

Anotni Macierewicz otwiera listę PiS w okręgu nr 10 (Piotrków Trybunalski). – Panie prezesie myślę, że mogę w imieniu społeczności tych wszystkich, tej całej ziemi zobowiązać się wobec pana, że na pewno nie będzie tak, jak było. Polska będzie silna, dostatnia i wielka. Polska będzie patriotyczna i chrześcijańska – mówił były minister obrony zwracając się do obecnego na sali prezesa PiS. – Dzisiaj przed panem składa zobowiązanie, że będzie wierny temu programowi i zrobi wszystko, żeby go zrealizować zgodnie z decyzjami jakie będą podjęte. Tutaj nie znajdzie się nikt, kto by się wyłamał z szeregu, wszyscy idą razem, jedną, wielką polską, patriotyczną rodziną – zapewniał uroczyście.

– Już za dwa dni będziemy witali prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie. Ten sojusz strategiczny Polski z USA jest fundamentem także możliwości naszego rozwoju gospodarczego, a wszystko to zawdzięczamy Prawu i Sprawiedliwości i całemu wielkiemu ruchowi patriotycznemu, który tutaj w Piotrkowie Trybunalskim stanął i źródło siły narodowej. Za to dziękujemy – podkreślał polityk.

Antoni Macierewicz podkreślił, że program PiS ma za zadanie odbudować siłę Polski i uczynić naród Polski gospodarzem własnej ziemi. – Uczynić naród tak silny, tak dostatni i tak skutecznie działający, by mógł rywalizować z innymi narodami Europy i świata – mówił były szef MON.