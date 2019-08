Szokujący wpis lidera Bayer Full o awarii ściekowej. Uderzył w Rabieja: Jak się grzebie w cudzej "d...." to g.... wypływa

W środę prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej o awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka". Doszło tam do usterki jednego z kolektorów przesyłających nieczystości z części lewobrzeżnej Warszawy. Ścieki skierowano do drugiego z kolektorów, który przestał funkcjonować dzień później.

Wskutek awarii zarząd MPWiK podjął decyzję o "kontrolowanym" zrzucie nieczystości do Wisły. Do wody wpada 3 tys. litrów ścieków na sekundę. Wczoraj śledztwo ws. awarii w oczyszczalni wszczęła prokuratura.

Sprawa budzi ogromne emocje i jest szeroko komentowana. Odniósł się do niej także lider zespołu Bayer Full Sławomir Świerzyński. "W kwestii awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie. Jak się grzebie w cudzej "d...." to g.... wypływa. Panie wice prezydencie co z tym zrobisz, może nowa fotka z kochankiem ?" – napisał na Twitterze. Gwiazdor disco polo nawiązał w ten sposób do głośnego zdjęcia Pawła Rabieja ze swoim partnerem. Na opublikowanej niedawno w mediach społecznościowych fotografii widać jak mężczyźni leżą ze sobą w łóżku.