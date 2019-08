Kidawa-Błońska: Jachira jest popularna. To otwarcie się na inne środowiska

Przypomnijmy, że Klaudia Jachira, kontrowersyjna performerka, wystartuje w jesiennych wyborach z list Koalicji Obywatelskiej. Kandyduje do Sejmu z 13. miejsca warszawskiej listy KO. Twórczość Jachiry ma charakter wyraźnie antyrządowy oraz antyklerykalny. Najczęściej atakuje PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, a także Kościół katolicki. Jej konto na platformie YouTube subskrybuje 7 tys. użytkowników, natomiast na Facebooku obserwuje ją ponad 95 tys. osób.

Dzisiaj w radiowej Trójce do kandydatury Jachiry odniosła się Małgorzata Kidawa-Błońska. – Ma dużą popularność, jest lubiana wśród swoich słuchaczy czy odbiorców (…) każdy z nas jest inny i jednak znalezienie się w Sejmie ogranicza pewną swobodę działania (…) na pewno jest to otwarcie się na inne środowiska, poszerzenie elektoratu, do którego możemy dotrzeć – stwierdziła.