Trump spotka się z Wałęsą? WP: Ambasada USA nalega

Ambasada USA chce, by w programie wizyty Donalda Trumpa znalazło się spotkanie z Lechem Wałęsą – takie są ustalenia portalu Wirtualna Polska. Portal opisuje: Amerykańscy dyplomaci chcą, by Donald Trump spotkał się z przedstawicielami opozycji lub Lechem Wałęsą. Miałoby to uciszyć krytyków administracji zarzucających mu wspieranie rządu PiS w kampanii wyborczej.

– Nie jest tajemnicą, że ta wizyta wzbudza w Ameryce kontrowersje. Dlatego w Departamencie Stanu, w amerykańskiej ambasadzie jest spory nacisk na to, by jakoś je załagodzić. Wyjściem byłoby spotkanie z przedstawicielami opozycji lub jej symbolem. W tej roli najlepszy byłby oczywiście Wałęsa. Nie wiadomo, czy te zabiegi się udadzą, bo wiadomo, jaki jest prezydent. Dobrze byłoby też, gdyby został poruszony temat wartości i praworządności, ale oczywiście na to szans nie ma – mówi źródło WP.

Co na to były prezydent? Lech Wałęsa wskazuje, że takie zaproszenie do niego nie wpłynęło, jednak jeśli wpłynie, to on oczywiście spotka się z Donaldem Trumpem. – Jeśli je otrzymam, to skorzystam. Niezależnie od głosów "za" i "przeciw". Mam pomysły na obie ewentualności, ale nie mogę ich zdradzać – mówi Wałęsa.