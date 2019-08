Małgorzata Rozenek apeluje do Polaków. "Zróbmy to dla siebie, dla naszych dzieci"

Jak ustaliła Wirtualna Polska, podczas wizyty w Warszawie amerykański prezydent Donald Trump ma ogłosić nominację Polski do programu ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej deklaracje w tej sprawie wielokrotnie składała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Do tej sprawy odniosła się na Instagramie prezenterka TVN Małgorzata Rozenek-Majdan. Zwróciła się ona do Polaków ze specjalnym apelem. "Ważny apel❗️❗️❗️ jak wiecie losy polskiego przystąpienia do ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi właśnie się ważą. Ambasador Georgette Mosbacher od początku swojej kadencji mówiła, że to będzie priorytetem jej polityki jako urzędującego Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prawdą jest, że i strona Polska i strona Amerykańska zrobiły wszystko co strony państwowe mogły. Teraz wszystko zależy od nas❗️❗️❗️" – napisała Rozenek-Majdan. Prezenterka przypomina, że warunkiem przystąpienia do programu ruchu bezwizowego jest odsetek negatywnie rozpatrywanych wniosków, który nie może być większy niż 3 proc.

"Co możemy zrobić, żeby doszło do tego historycznego przełomu w naszych relacjach? APLIKOWAĆ O WIZĘ ❗️❗️❗️ Kochani, to wcale nie jest trudne. Wypełnienie wniosku trwa około 30 min a formalności w ambasadzie około 20 min. Dlaczego to jest takie ważne? Bo zwiększenie liczby wniosków o wizę od kandydatów spełniających wymogi jest kluczowe do zakwalifikowania Polski do programu ruchu bezwizowego. Kochani, jeżeli, rozważacie ubieganie się o wizę lub jej odnowienie, złóżcie wniosek przed końcem września❗️❗️❗️ To bardzo zwiększa nasze szanse❗️❗️❗️ zróbmy to dla siebie, naszych dzieci. Jest bardzo blisko❗️❗️❗️ a Ci którzy myśleli, na podstawie tych zdjęć, że nagrodą w dzisiejszym konkursie jest wycieczka do Stanów. Obiecuję, że z okazji dwóch milionów będzie to główną nagrodą😘😘😘 kochani działajmy, jeżeli mogę Wam jakoś pomóc i pokierować zadawajcie mi pytania w komentarzu, postaram się odpowiedzieć " – czytamy we wpisie prezenterki.