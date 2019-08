Kaczyński: Nie chcemy, żeby Polska była zapleczem dla silniejszych od nas sąsiadów. Chcemy, żeby była silna jak oni

W swoim wystąpieniu prezes PiS nawiązał do zbliżającego się wielkimi krokami nowego roku szkolnego. Przekonywał, że przeprowadzona przez rząd Zjednoczonej Prawicy reforma oświaty przebiegła "sprawnie" i wbrew zapowiedziom krytyków nie doprowadziła do bezrobocia wśród nauczycieli ani problemów z dostaniem się młodzieży do szkół.

– Chcemy szkoły, która będzie przygotowywała do życia, która będzie potrafiła nauczyć młodych ludzi odnajdywania się w sferze kultury – mówił Jarosław Kaczyński. – Chcemy szkoły, która będzie służyła naszej wspólnocie. Będzie służyła Polsce, jej przyszłości. Nie chcemy szkoły, która będzie przygotowywała ludzi do prostych prac. Nie chcemy by Polska była zapleczem dla silniejszych od nas sąsiadów. My chcemy żeby Polska była silna, tak silna jak ci sąsiedzi – dodawał. Były premier wskazywał, że siłę tę "można uzyskać poprzez połączenie różnych wysiłków, ale także tego niezmiernie ważnego wysiłku w oświacie". – Chcemy by Polska szkoła była szkołą bezpieczną, ale przez to bezpieczeństwo rozumiemy coś więcej niż to się rozumie potocznie. Bo to bezpieczeństwo drodze do szkoły, w szkole, wiadomo, są narkotyki, przestępcy, tu jest naprawdę jeszcze bardzo wiele do zrobienia dla państwa, żeby to wszystko okiełznać. To musi być współpraca między władzami szkolnymi, między nauczycielami a odpowiednimi instytucjami, które się tymi sprawami zajmują. Chcemy szkoły, która będzie bezpieczna w sensie zdrowotnym. Co więcej, będzie służyła zdrowiu i poprzez odpowiedni rozwój fizyczny kształtowanie odpowiedniego rozwoju fizycznego młodych ludzi, ale także poprzez zdolność do udzielania pomocy medycznej, przynajmniej na tym podstawowym poziomie. To wszystko jest bardzo ważne i to wszytko jest w naszych planach, to wszystko jest wykonalne dla sprawnego państwa. Takie państwo musimy zbudować – mówił dalej Jarosław Kaczyński.

Polityk zaznaczał również, iż szkoła nie może być terenem eksperymentów społecznych. – Dzieci i młodzież nie mogą być przedmiotem tych eksperymentów. Rządy PiS, jeśli tylko społeczeństwo nas poprze, będą gwarancją tego, że tych eksperymentów nie będzie – wskazał.

Prezes Prawa i Sprawiedlwości przekonywał, że jego partia udowodniła przez ostatnie 4 lata, że potrafi rządzić w sferze ekonomicznej i finansów publicznych. – Zapewniliśmy ich poprawę, dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić program odbudowy sprawiedliwości społecznej – wskazał. – Przygotowaliśmy, realizujemy i będziemy realizować wielki plan rozwoju Polski. Rozwoju polskiej gospodarki. To jest robione, chcę to mocno podkreślić, nie na kredyt, jak nam niektórzy zarzucają. W tym roku, który jest przed nami, roku 2020, będziemy mieli zrównoważony budżet – mówił.

Kaczyński zapewniał, że Zjednoczona Prawica będzie robiła wszystko, by nasz kraj za 4 lata był znacznie lepszy niż dziś. – Zasobniejszy, lepiej zorganizowany, sprawiedliwszy i mający lepsze perspektywy, a także by w Europie umacniało się to rodzące się już dzisiaj przekonanie, że Polska i obecne polskie rządy potrafią, że jesteśmy w stanie naprawdę szybko iść do przodu. To przekonanie jest już zauważalne. Umocnimy je, umocnimy Polskę – podkreślał.

Były premier stwierdził, że aby zwyciężyć, trzeba pracować. – Liczę na to, że wszyscy będziemy się w to angażować – dodał.