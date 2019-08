Katowice: Mieszkańcy szykują pozew po defiladzie wojskowej

"Taka jest rzeczywistość". Schnepf o liście ambasadorów do Trumpa

To list gościnny. Stwierdzamy w nim fakt. Taka jest rzeczywistość – przekonuje były ambasador RP w Waszyngtonie Ryszard Schnepf odnosząc się do listu Konferencji Ambasadorów RP do prezydenta USA Donalda Trumpa.