KPRM: Premier zwołał sztab kryzysowy ws. awarii oczyszczalni w Warszawie

Informację przekazał mediom szef KPRM Michał Dworczyk. Udział w posiedzeniu sztabu wezmą m.in.: minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister zdrowia Łukasz Szumowski i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.

Szef KRPM zaapelował do polityków PO – szefa partii Grzegorza Schetyny oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – o "elementarną przyzwoitość". Dworczyk wskazał, że formułowanych zarzutów wobec rządu nie pomaga miastu w uporaniu się z awarią w oczyszczalni ścieków i jej skutkami. – Rząd chce pomagać i namawiamy, żeby nie odtrącać tej wyciągniętej ręki, tylko dlatego że wyciąga ją rząd PiS – wskazał szef Kancelarii Premiera.

W stolicy awarii uległ kolektor odprowadzający ścieki do oczyszczalni "Czajka". Potem nie zadziałał drugi. Nieczystości są zrzucane do Wisły. Do rzeki trafia 3 tys. litrów ścieków na sekundę. Sprzeczne komunikaty w sprawie awarii płyną od władz rządowych i władz samorządowych. – Nie ma powodów do niepokoju, nie ma żadnej katastrofy ekologicznej – mówił na konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Trzaskowski mówił, że "mamy do czynienia z poważną awarią", ale nie ma powodów do niepokoju. Jego zdaniem sytuacja nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Jednocześnie dodał, że nie jest w stanie powiedzieć, ile potrwa usuwanie awarii.