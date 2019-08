"Zagrali gó****, dostali... " . Skandaliczny wpis Tomasz Lisa

Wczoraj wieczorem (czasu polskiego) prezydent USA Donald Trump odwołał wizytę w Polsce. Powodem jest huragan zbliżający się do Florydy. Komentując sytuację (zamiast prezydenta USA do Polski przyleci wiceprezydent Mike Pence), redaktor naczelny "Newsweeka" napisał: "Zagrali gó****, dostali huraganem".

Wpis dziennikarza, łączący awarię w oczyszczalni ścieków z huraganem w USA, oburzył wielu internautów, którzy zwracają uwagę, że Lis żartuje z sytuacji w której zagrożone jest życie wielu ludzi.

Red. nacz. „Newsweeka” nie przejął się jednak krytyką, ale w kolejnych wpisach tłumaczy, że huragan to tylko wymówka, a Donald Trump „gdyby chciał” to przyleciałby do Polski i szybko wrócił do USA.

Wizyta Trumpa przełożona, a nie odwołana

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski poinformował, że Donald Trump będzie chciał zrealizować wizytę w Polsce "w najbliższych miesiącach".

– Huragan, który w weekend ma uderzyć w południowe stany, może mieć rozmiary katastrofalne. Trump uznał, że nie może opuścić Stanów Zjednoczonych. Musi być na miejscu, w kraju – relacjonował minister.

1 września Donald Trump miał wygłosić przemówienie na placu Piłsudskiego w Warszawie. Z kolei 2 września miał być dniem dwustronnych rozmów prezydentów Polski i USA. Z Trumpem miał się spotkać również premier Mateusz Morawiecki.