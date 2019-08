Mosbacher o odwołaniu wizyty Trumpa. "Z niecierpliwością oczekujemy...

W czwartek wieczorem polskiego czasu Trump poinformował na konferencji prasowej, że odwołuje przyjazd do Polski z powodu zbliżającego się do USA huraganu Dorian. W jego zastępstwie przyleci do Warszawy wiceprezydent Mike Pence. Trump miał wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP, powiedział, że Trump osobiście zadzwonił do Andrzeja Dudy i że wizyta nie została odwołana tylko przełożona.

„Aby podkreślić jak ważne dla nas są relacje Polska-USA, w weekend do Polski przyleci wiceprezydent Mike Pence” – napisała na Twitterze amerykańska ambasador.

Jak tłumaczy dalej Mosbacher, w tym czasie Donald Trump „pozostanie USA, aby upewnić się, że Amerykanie są bezpieczni podczas huraganu Dorian”. „Z niecierpliwością oczekujemy przyjazdu wiceprezydenta Pence'a!” – dodała dyplomatka.