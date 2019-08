"Nie chcą mnie tam widzieć". Tusk nie pojawi się na obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Donald Tusk był dziś gościem "Faktów po Faktach" na antenie TVN 24. Szef Rady Europejskiej poinformował, że zaproszenie na uroczystości w Polsce pojawiło się na jego biurku dopiero wczoraj. – I problem polega na tym, że reprezentuję też Unię Europejską. Wszyscy w Europie staramy się pewne standardy utrzymywać. Zaproszenie na 14 lipca do Francji na uroczystości narodowe wysyła się, do mnie i do kolegów, z którymi współpracuję, prezydentów, premierów, na 3 miesiące przed takimi uroczystościami – tłumaczył Donald Tusk. – Na uroczystości do Izraela prezydent Izraela wysyłał z rocznym wyprzedzeniem i to są pewne standardy – dodał.

Były premier, przyznał, że nie wybiera się na uroczystości, ponieważ nie ma wątpliwości iż organizatorzy "tej bardzo ważnej uroczystości", postępują w taki sposób, aby wiedział, że "nie chcą go tam widzieć".

– A ja nigdy nie narzucam się ze swoją obecnością kiedy wiem, że nie jestem mile widziany – dodał przewodniczący Rady Europejskiej.