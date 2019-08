Rocznica Porozumień Sierpniowych. Wałęsa: Robią się coraz bardziej niebezpieczni

– Nie przejmujcie się tym, co się teraz dzieje. To jest dyskusja. I dobrze, że w tej dyskusji są radykałowie i głupie pomysły, bo one zmuszają nas, żebyśmy zastosowali mądrzejsze pomysły – przekonywał przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej były prezydent.

Wałęsa podkreślał, że jest jeszcze czas aby kartką wyborczą skorygować sytuację w Polsce. – Jutro będzie coraz gorzej – ostrzegał były przywódca "Solidarności", tłumacząc że jest paru ludzi, którzy "łamią zasady, trójpodział władzy". Ostrzegał, że "robią się coraz bardziej niebezpieczni".