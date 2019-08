Będzie przełom ws. ekshumacji? Duda: Zełenski obiecał, że ta kwestia zostanie zrealizowana

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski składa swoją pierwszą wizytę w Warszawie. Odbywa się ona przy okazji uroczystości związanych z obchodami wybuchu II wojny światowej. Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego powitania przez prezydenta Andrzeja Dudę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

W czasie rozmów dwustronnych prezydenci poruszyli kwestie "istotne dla współistnienia naszych krajów, naszego sąsiedztwa i rozwijania naszych wzajemnych relacji". – Poczynając od kwestii historycznych, aż przez wszystkie elementy rozwoju infrastrukturalnego; i w dziedzinie transportu, i dziedzinie kontaktów międzyludzkich, a także jeśli chodzi o politykę – relacjonował Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu obu polityków.

– Zapewniłem Pana Prezydenta, że absolutnie może liczyć na moje wsparcie, jeżeli chodzi o kwestie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Zapewniłem Pana Prezydenta, jednocześnie podkreślając, że zawsze tutaj moje stanowisko, jako reprezentanta RP były jednoznaczne – Ukraina musi wrócić do integralności terytorialnej takiej, jaką miała przed rokiem 2014 – oświadczył Duda.

Prezydenci rozmawiali również o kwestiach trudnych, które dzielą Polaków i Ukraińców, a więc historycznych. – Bardzo chcielibyśmy obaj, żeby na tym tle doszło do normalizacji relacji międzyludzkich. Powiedziałem panu prezydentowi, że droga do tego jest tylko taka, aby każdy człowiek, który zginął, który został zamordowany został upamiętniony, odzyskał swoje imię i nazwisko, a więc żeby miał nagrobek, żeby był wskazany na tablicy, która będzie oznaczała zbiorową mogiłę – mówił polski prezydent. Jak tłumaczył, te elementy muszą zostać zrealizowane, ale aby tak się stało, potrzebna jest możliwość prowadzenia prac ekshumacyjnych. – I tutaj poprosiłem pana prezydenta, aby to moratorium, które zostało wprowadzone przez poprzednie władze Ukrainy zostało zniesione. Pan prezydent mi oznajmił, że w tej chwili nowy rząd jest na etapie formowania się i obiecał mi, że ta kwestia zostanie zrealizowana – oświadczył Andrzej Duda. – Z góry mówię, że to ma dziś znaczenie fundamentalne dla Polaków – dodał.