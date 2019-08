Wojsko rozpoczęło montaż mostu pontonowego

Jednocześnie ruszył proces ozonowania wody. Jak przekazał prezydent stolicy, uruchamianie aparatury do oczyszczania ścieków przy użyciu ozonowanej wody rozpoczęło się w sobotę po godz. 16.– Aby ograniczyć skutki awarii, wdrażamy rozwiązanie polegające na dezynfekowaniu ścieków za pomocą ozonu. O 2:00 do MPWiK dojechał już odpowiedni sprzęt – poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że most pontonowy przez Wisłę zostanie spięty we wtorek. Na przeprawie ma zostać zamontowany tymczasowy system przesyłający ścieki do oczyszczalni "Czajka". Stworzenie swoistego bypassu to propozycja rządowa, którą przyjęły władze Warszawy. Nad stawianiem mostu pracują żołnierze z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego i 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego. Na miejscu jest 150 żołnierzy i ponad 80 jednostek sprzętu.

W środę Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej o awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka". Doszło tam do usterki jednego z kolektorów przesyłających nieczystości z części lewobrzeżnej Warszawy. Ścieki skierowano do drugiego z kolektorów, który przestał funkcjonować dzień później. Minister środowiska Henryk Kowalczyk uważa, że do awarii w "Czajce" doszło już we wtorek, a władze Warszawy, ukrywając ten fakt, zachowały się nieodpowiedzialnie. Ratusz te zarzuty odpiera.