"Polska pod Krzyżem". Weź udział w wyjątkowej akcji modlitewnej

"Podczas modlitwy «Polska pod Krzyżem» chcemy prosić o potrzebne łaski dla naszych rodzin, bliskich, sąsiadów oraz nieznajomych. Chcemy prosić Boga, żeby uratował dusze wielu ludzi, którzy dzisiaj czują pustkę w swoim życiu. Kiedy gromy uderzają w naszą wiarę i Kościół, dajmy się poprowadzić Maryi pod Krzyż. Wróćmy do podstaw, do korzeni - do tego, co dla nas najświętsze i najdroższe" – piszą organizatorzy.

Włocławek to ziemia męczenników, w czasie II wojny światowej zginęło aż 220 kapłanów z tej diecezji, najwięcej z całej Polski, w tym błogosławiony biskup Michał Kozal. Tu poniósł śmierć męczeńską ks. Jerzy Popiełuszko. Bł. Jerzy urodził się 14 września, tak więc w święto Podwyższenia Krzyża, w czasie „Polski pod Krzyżem” będziemy obchodzić jego urodziny.

Inicjatorzy i współorganizatorzy akcji modlitewnej z Fundacji Solo Dios Basta otrzymali 19 sierpnia list od bp. Tadeusza Lityńskiego - ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Biskup wyraził w nim swoją radość z podjętej przez Fundację inicjatywy modlitewnej „Polska pod Krzyżem” oraz przekonanie, że modlitwa pod Krzyżem stanie się impulsem dla ożywienia wiary Polaków. Zadeklarował także łączność modlitewną diecezji zielonogórsko-gorzowskiej z jej uczestnikami, zgromadzonymi 14 września na lotnisku Włocławek – Kruszyn.

Czas: 14 września 2019 r., Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Miejsce: Lotnisko Aeroklubu Włocławskiego, 87-853 Kruszyn

Zgłoszenia: strona internetowa: www.polskapodkrzyzem.pl