"Czuję się zrobiona w wała". Głosy oburzenia po decyzji Trzaskowskiego

Ideologiczna ofensywa jaką rozpoczął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisując w lutym 2019 r. Deklarację LGBT+ wyhamowuje po zderzeniu ze stanowczym sprzeciwem społecznym. Jak poinformował media stołeczny ratusz, „miasto nie planuje wprowadzenia do szkół zajęć dodatkowych z zakresu edukacji seksualnej”. Jednocześnie wiceprezydent Renata Kaznowska przyznała na sesji Rady m.st. Warszawy, że w budżecie miasta na bieżący rok nie ma zaplanowanych środków na wdrażanie Deklaracji LGBT+.

"Czyli Rafał Trzaskowski podpisał ją Pan dla picu? Proszę o odpowiedź na pytanie co z #KartaLGBT+ zostanie realnie wprowadzone i kiedy?" – pyta rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska.

"Stołeczny Ratusz poinformował, że rezygnuje z wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej, a także, że w budżecie na bieżący rok nie zaplanowano środków na wprowadzenie deklaracji LGBT+. Czuję się zrobiona w wała...." – żali się jedna z internautek. "Trzeba postawić się na miejscu Trzaskowskiego przecież by mu prawactwo żyć nie dało tu fekalia płyną Wisłą do Bałtyku a on zajmuje się LGBT w szkołach. A tak na marginesie to coraz wiecej niespełnionych obietnic Trzaskosia"; "W sytuacji jak rząd zrzuca tak wielie obciązenia na samorzady a do tego awaria oczyszczalni,ktora pochlonie miliony,to trudno nie ciąć wydatkow.Nie czepiala bym.sie.Sytuacja przez rok bardzo się zmieniła" – to niektóre z komentarzy tłumaczących decyzję stołecznych władz.