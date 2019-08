"Patriotyczny lifting". Semka o wpisach działaczy Platformy Obywatelskiej

Skarbek przekonywał jeszcze niedawno, że słynne hasło jest "na poziomie intelektualnym i emocjonalnym osiedlowego osiłka".

„»Poland first to fight« to hasło na poziomie intelektualnym i emocjonalnym osiedlowego osiłka, dla którego agresja i przemoc są wartościami samymi w sobie. »Nigdy więcej wojny« to jedyne przesłanie z którym warto iść w świat jako przykład wskazując historię swojego kraju" – napisał kilka tygodni temu na Twitterze Mateusz Skarbek.

Dzisiaj jednak słynne hasło zostało wykorzystane przez jego własną formację. Uwagę na tę sytuację zwraca Piotr Semka., który ocenił, że PO stara się zastosować "patriotyczny lifting".

"Jeszcze nieco ponad miesiąc temu Mateusz Skarbek z gdańskiej Platformy, głosił, że hasło "Poland - first to fight" jest "godne osiedlowego osiłka". Teraz Platforma w ramach patriotycznego liftingu umieszcza je na swym twicie" – napisał publicysta "Do Rzeczy".