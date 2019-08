Von der Leyen planuje dogłębną przebudowę struktur Komisji Europejskiej

Rozpatrywane obecnie plany dałyby pierwszym wiceprzewodniczącym bezpośredni dostęp do personelu Komisji, a to z kolei przełożyłoby się na ich większą możliwość przekazywania informacji i wpływania na kształt tworzonych przepisów – informuje portal. W obecnym modelu wiceprzewodniczący Komisji byli odseparowani przez biurokratów od departamentów, za które odpowiadali.

POLITICO zaznacza, że to m. in. efekt kompromisu politycznego, który niespodziewanie doprowadził Ursulę von der Leyen do szefowania KE. –Obecny system nie był dobrze przemyślany – mówi urzędnik Komisji proszący o zachowanie anonimowości.

W ramach układu co do obsady głównych stanowisk zawartego przez przywódców unijnych w lipcu, holenderski socjalista Frans Timmermans oraz liberałka, komisarz ds. konkurencji z Danii Margrethe Vestager zostaną pierwszymi wiceprzewodniczącymi. Dyskutowane teraz plany przydzielają im więcej wpływów niż w obecnym układzie: mają np. kierować zespołami projektowymi złożonymi z komisarzy i ich urzędników.

Jak mówi dobrze poinformowane źródło oznacza to na przykład, że Timmermans będzie odpowiadał za prace nad nowym Zielonym Nowym Ładem, który von der Leyen obiecała przedstawić w ciągu pierwszych stu dni urzędowania – zaznacza POLITICO. "Plany reformy stanowią część szerzej zakrojonych działań prowadzących do tego, by kierownictwo unijnej egzekutywy lepiej odzwierciedlało zróżnicowanie geograficzne i polityczne a także by lepiej skoordynować sprawy nie mieszczące się ściśle w zakresie kompetencji jednego komisarza. Dobrym przykładem jest klimat – bowiem dotyka tak różnych spraw jak transport, rolnictwo, ochrona zdrowia" – informuje serwis.

Czytaj także:

"Jestem coraz bardziej przerażony". Warzecha o Spurek